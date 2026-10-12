Halloweenfeest in Rotterdamse kerk leidt tot grote ophef

Er is ophef ontstaan over een Halloweenfeest dat wordt georganiseerd in de Laurenskerk in Rotterdam. Een petitie tegen het feest in de kerk is inmiddels meer dan 16.000 keer ondertekend. Robbert-Jan van de Werken is de petitie namens Protestant Nederland gestart, omdat hij vindt dat dit soort feesten niet thuishoort in een kerk. "Dit moet je gewoon niet willen in een kerk."

Toen Robbert-Jan afgelopen vrijdag de petitie startte, had hij niet verwacht dat die in zo'n korte tijd al zoveel handtekeningen zou opleveren. "Ik hield rekening met 5.000 mensen totaal, maar dat liep in de eerste 24 uur al op naar 7.500. Inmiddels zitten we zelfs op ruim 16.000 handtekeningen. Dit laat gewoon zien dat mijn intuïtie vooraf klopte en dat er een breed gevoel van afkeuring leeft."

Sinds januari woont hij in Nunspeet, maar jarenlang woonde Robbert-Jan in de buurt van de Laurenskerk. Hij ziet de kerk als een symbool van hoop en liefde. Een Halloweenfeest past daar volgens hem niet bij. "De Laurenskerk is het hart van de stad, maar ook het hart van de kerk. Het is een prachtig gebouw en huis van God. Het raakt je dan gewoon dat dit wordt gedaan in die kerk."

'Halloween zien wij als feest toch echt anders'

Dominee Harold Schorren van de Laurenskerk kijkt daar heel anders tegenaan. "Religie en godsdienst zijn belangrijk voor ons. Laat dat duidelijk zijn! Maar hoe wij het feest interpreteren, is zeker niet hetzelfde als Robbert-Jan. Wij zien het echt als een verbindend verkleedfeest dat niks te maken heeft met demonen of horror in die zin. Ikzelf heb inhoudelijk ook niks tegen het Halloweenfeest. Het feest heeft echt een verbindende insteek. Ik erken wel dat het een statement is dat zoveel mensen deze petitie hebben getekend."

Feesten nodig om kerk te behouden

Stichting Laurenskerk laat in een schriftelijke reactie weten dat verbinding niet de enige reden is om het feest te organiseren. Ook de inkomsten spelen een belangrijke rol. "Voor onze stichting staat voorop dat dit een samenkomst is van 2.000 Rotterdammers, die een mooie avond met elkaar beleven. Daaraan geven wij graag de ruimte. Daarnaast moet de kerk ook geld binnenhalen om dit mooie monument te behouden. Daar zijn feesten ook voor nodig om die inkomsten binnen te halen."