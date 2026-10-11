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Nederlanders halen de herfst in huis, maar Halloween blijft achter

Panel

Vandaag, 09:22

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De herfst is begonnen en dat betekent dat de kaarsjes, pompoenen en spinnenwebben weer tevoorschijn komen. Althans, bij een deel van de Nederlanders. Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 31 procent het huis versiert voor de herfst of Halloween. Maar echt griezelen op 31 oktober? Daar loopt lang niet iedereen warm voor.

Slechts 15 procent van de Nederlanders viert Halloween. Ook het griezelige karakter van het feest valt niet bij iedereen in de smaak: 61 procent houdt niet van de enge kant van Halloween.

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Liever kaarsjes dan spinnenwebben

Wie het huis versiert, kiest vooral voor gezelligheid. Zo zet 20 procent van de Nederlanders extra kaarsen, lichtjes of andere sfeerverlichting neer. Ook herfstversiering, zoals bladeren, takken en herfststukjes, is populair. Dat doet 14 procent.

Pompoenen zijn bij 9 procent van de Nederlanders te vinden. Slechts 7 procent haalt echt de griezelversiering uit de kast, zoals spinnenwebben, skeletten en andere enge decoraties.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel. Vanaf 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en waar nodig gewogen op onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en stemgedrag bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, aan de hand van de Gouden Standaard van Data & Insights Network en officiële bevolkings- en verkiezingsgegevens. De vragenlijst is door de redactie zo neutraal mogelijk opgesteld. De steekproeftrekking, het veldwerk en de weging worden uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

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