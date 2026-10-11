Nederlanders halen de herfst in huis, maar Halloween blijft achter

De herfst is begonnen en dat betekent dat de kaarsjes, pompoenen en spinnenwebben weer tevoorschijn komen. Althans, bij een deel van de Nederlanders. Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 31 procent het huis versiert voor de herfst of Halloween. Maar echt griezelen op 31 oktober? Daar loopt lang niet iedereen warm voor.

Slechts 15 procent van de Nederlanders viert Halloween. Ook het griezelige karakter van het feest valt niet bij iedereen in de smaak: 61 procent houdt niet van de enge kant van Halloween.

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Liever kaarsjes dan spinnenwebben

Wie het huis versiert, kiest vooral voor gezelligheid. Zo zet 20 procent van de Nederlanders extra kaarsen, lichtjes of andere sfeerverlichting neer. Ook herfstversiering, zoals bladeren, takken en herfststukjes, is populair. Dat doet 14 procent.

Pompoenen zijn bij 9 procent van de Nederlanders te vinden. Slechts 7 procent haalt echt de griezelversiering uit de kast, zoals spinnenwebben, skeletten en andere enge decoraties.