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Karbonkel is terug: jeugdnachtmerrie te zien in Hilversum

Karbonkel is terug: jeugdnachtmerrie te zien in Hilversum

BN'ers

Vandaag, 09:22

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Voor veel Nederlanders was hij jarenlang hun grootste jeugdnachtmerrie: Karbonkel. De angstaanjagende eenogige tv-pop uit de kinderserie Ik Mik Loreland is vanaf zaterdag 10 oktober voor het eerst van dichtbij te bewonderen in Beeld & Geluid in Hilversum. Speciaal voor Halloween opent het museum een bijzondere 'Karbonkel Experience'.

Bezoekers worden in een donkere ruimte voorbereid op een ontmoeting met het beruchte monster. Volgens Beeld & Geluid krijgen fans daarmee voor het eerst de kans om oog in oog te staan met hun jeugdangst. Het museum omschrijft Karbonkel als "de meest gevreesde én besproken tv-pop uit onze nationale jeugdtelevisie".

Karbonkel werd bekend door de educatieve televisieserie Ik Mik Loreland, die tussen 1994 en 1996 werd uitgezonden. De serie was bedoeld om kinderen in groep 3 te helpen bij het leren lezen en spellen. Toch herinneren veel kijkers zich vooral het eenogige monster, dat destijds behoorlijk wat angst opriep.

Karbonkel gerestaureerd na vondst van larven

Voor zijn terugkeer heeft Karbonkel een flinke opknapbeurt gekregen. Vorig jaar werden namelijk larven aangetroffen in de vulling van de pop. Om de insecten te bestrijden, werd Karbonkel tijdelijk in een zuurstofloze zak geplaatst. Daarna kreeg hij onder meer nieuwe tenen en werd zijn vacht grondig schoongemaakt.

De Karbonkel Experience is van 10 oktober tot en met 8 november te bezoeken. Dagelijks kunnen maximaal 1200 mensen de tentoonstelling bekijken. Beeld & Geluid adviseert bezoekers vooraf tickets te reserveren, omdat de pop na afloop niet standaard in de collectie te zien zal zijn.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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