Karbonkel keert terug: iconische griezel binnenkort te zien

In de jaren '90 boezemde hij angst in bij veel kinderen: de griezelige analfabeet Karbonkel. Binnenkort is hij weer te zien bij Beeld & Geluid in Hilversum. Nieuwsgierige fans moeten nog wel even geduld hebben, want de opgefriste pop van Karbonkel is pas dit najaar te zien. "Omdat het zo'n iconisch object is, waar veel mensen een herinnering aan hebben, verdient Karbonkel een vaste, zichtbare plek in ons museum", zegt een woordvoerder van het mediamuseum.

Karbonkel werd bekend door de educatieve tv-serie Ik Mik Loreland, die tussen 1994 en 1996 op televisie was. De serie hielp kinderen in groep 3 met lezen en spellen. Toch bleef vooral de eenogige Karbonkel hangen bij kijkers, die het personage vaak als behoorlijk angstaanjagend ervoeren.

Hoognodige restauratie

De pop had het zwaar in het depot. In het vulmateriaal zaten vermoedelijk larven die het bont aantastten. Om verdere schade te voorkomen, werd Karbonkel in een zuurstofloze zak geplaatst, zodat de insecten het niet overleefden.

Daarna volgde een opknapbeurt. De vacht werd grondig schoongemaakt, beschadigingen werden hersteld en de pop kreeg zelfs nieuwe tenen. Zo is Karbonkel klaar om opnieuw bekeken te worden door het publiek.