Niet stuk te krijgen: tv-pop Karbonkel is van zijn larven af

Tv-pop Karbonkel is ontdaan van zijn larven. Dat meldt het museum Beeld & Geluid in Hilversum in een filmpje op Instagram. De beroemde pop uit de kinderserie Ik Mik Loreland had vermoedelijk ongedierte in zijn vulling, waardoor het bont was aangetast.

Om dit tegen te gaan, heeft Karbonkel een tijdje in een zuurstofloze zak gezeten. Hierdoor overleefden de insecten die uit de larveneitjes kwamen niet. 'Einde ongedierte', schrijft Beeld & Geluid bij een filmpje van de restauratie.

Hierop is te zien hoe restaurateur Carien van Aubel de pop met een stofzuiger schoonmaakt en zijn tenen opnieuw voorziet van nagels. Ook worden scheuren in Karbonkel dichtgelijmd. '#SoortSpaMomentje', staat erbij.

'Zeer binnenkort' weer te zien

Een woordvoerder van Beeld & Geluid laat aan het ANP weten dat de pop 'zeer binnenkort' weer in de collectie te zien is. Ik Mik Loreland was bedoeld als vermakelijk educatief programma voor kinderen uit groep 3 van de basisschool. Veel kinderen vonden het eenogige monster Karbonkel een eng personage.