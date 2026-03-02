Volg Hart van Nederland
Angstaanjagende Karbonkel vol larven en eitjes in vulling: 'Karma'

Vandaag, 19:41

De iconische tv-pop Karbonkel heeft ongewenste 'huisdieren' gekregen. Het tv-personage uit de kinderserie Ik Mik Loreland uit de jaren 90 blijkt last te hebben van ongedierte.

Beeld & Geluid in Hilversum, waar de pop wordt bewaard, ontdekte zichtbare aantasting van het bont rond zijn nek. Daarom is dit weekend gestart met een speciale bestrijding.

Zuurstof weghalen

Karbonkel is inmiddels volledig ingepakt in plastic. De komende weken wordt de zuurstof langzaam onttrokken. Het doel: eitjes en larven die in het schuim van de vulling zitten laten sterven. Het 'eenogige monster' keert over zes weken terug in het museum.

Wie was Karbonkel?

Van 1994 tot 2002 was Karbonkel het gezicht, of beter gezegd de nachtmerrie, van het kinderprogramma Ik Mik Loreland. Wat bedoelt was als een vermakelijk programma voor kinderen uit groep 3, bezorgde veel kijkers slapeloze nachten.

De jeugdtrauma's lijken nog niet helemaal verdwenen. Nu de pop kampt met ongedierte, grijpen oud-kijkers hun kans om te reageren onder een Instagram-video van Beeld & Geluid. "Karma", "Ritueel verbranden die engnek", en "Niks tegengaan, cremeren", schrijven zij.

Door Redactie Hart van Nederland

