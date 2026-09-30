OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Zara haalt 'concentratiekamp' Halloweenkostuum offline

Zara haalt 'concentratiekamp' Halloweenkostuum offline

Geld

Vandaag, 18:09

Een dag na de commotie rondom een Halloweenkostuum voor kinderen van de Zara, heeft het Spaanse modehuis het kledingstuk van de website afgehaald. Op sociale media deed het mensen denken aan de kleding die gevangenen in concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog droegen. 

Wat de reden is van de verwijdering, is niet gedeeld door Zara. De gelijkenis met de bekende gestreepte kampkleding zorgt online voor verontwaardiging, met name online.

Hart van Nederland had Zara eerder al om een reactie gevraagd op het nieuwste kostuum, maar heeft daar vooralsnog geen antwoord op gekregen.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.