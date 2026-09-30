Zara haalt 'concentratiekamp' Halloweenkostuum offline

Een dag na de commotie rondom een Halloweenkostuum voor kinderen van de Zara, heeft het Spaanse modehuis het kledingstuk van de website afgehaald. Op sociale media deed het mensen denken aan de kleding die gevangenen in concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog droegen.

Wat de reden is van de verwijdering, is niet gedeeld door Zara. De gelijkenis met de bekende gestreepte kampkleding zorgt online voor verontwaardiging, met name online.

Hart van Nederland had Zara eerder al om een reactie gevraagd op het nieuwste kostuum, maar heeft daar vooralsnog geen antwoord op gekregen.