Zara onder vuur om Halloweenkostuum: 'Lijkt op kleding uit concentratiekamp'

Zara ligt opnieuw onder vuur vanwege een kledingstuk voor kinderen. Op sociale media doet een Halloweenkostuum van de Spaanse modeketen denken aan de kleding die gevangenen in concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog droegen. Vooral de gestreepte stof van het kostuum zorgt voor die vergelijking.

Het gaat om een gestreepte outfit met een jasje en broek, bedoeld als Halloweenkostuum voor kinderen. De gelijkenis met de bekende gestreepte kampkleding zorgt online voor verontwaardiging.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat Zara kritiek krijgt vanwege een ontwerp dat aan de Holocaust wordt gelinkt. In 2014 haalde de winkelketen een gestreept kindershirt met een gele ster uit de verkoop. Zara zei destijds tegen het Duitse Der Spiegel dat de ster was geïnspireerd op sheriffsterren uit westernfilms, maar bood wel excuses aan voor het ontwerp.

Ook in 2015 kwam Zara in opspraak vanwege zogenoemde 'slavensandalen'. De productomschrijving leidde tot kritiek, waarna Zara de omschrijving aanpaste en excuses aanbood via the Guardian.

Hart van Nederland heeft Zara om een reactie gevraagd op het nieuwste kostuum, maar heeft daar vooralsnog geen antwoord op gekregen.

Bron foto: Zara Home