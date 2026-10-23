Storm Austen trekt over Nederland: zware windstoten tot 105 kilometer per uur verwacht

Nederland maakt zich op voor een onstuimig weekend. Storm Austen trekt vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag over het land en brengt veel regen en stevige wind met zich mee. Vooral langs de westkust kunnen zware windstoten voorkomen. Zaterdagavond neemt de wind opnieuw flink toe en kan het aan de kust zelfs tot stormkracht komen.

Vrijdagochtend begint grijs en nat, met veel bewolking en perioden met regen. Tegen het einde van de ochtend wordt het in het zuiden wat droger en laat de zon zich voorzichtig zien.

In de middag trekken enkele opklaringen van het midden naar het noorden van het land. Vanuit het zuiden neemt de kans op regen later weer toe. De temperatuur stijgt naar 12 tot 14 graden. Daarbij staat een matige tot krachtige wind uit het zuiden tot zuidoosten, met windkracht 4 tot 6.

Storm Austen zorgt voor zware windstoten

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag trekt de kern van storm Austen over Nederland richting het noordoosten. De wind draait naar het zuidwesten tot westen en neemt flink toe. Langs de westkust kan het tijdelijk stormachtig worden, met zware windstoten tot 90 kilometer per uur.

Ook in Limburg kunnen vrijdagavond stevige tot zware windstoten voorkomen. Hiervoor geldt code geel. Daarnaast blijft het bewolkt en valt er regelmatig regen. De temperatuur ligt tussen de 8 en 11 graden.

Zaterdag opnieuw kans op storm

Zaterdagochtend vallen vooral in de noordelijke helft van het land nog buien. Vanuit het zuiden wordt het geleidelijk droger en breekt de zon af en toe door. Ook neemt de wind langs de westkust tijdelijk wat af.

Die rust is echter van korte duur. In de middag neemt de bewolking opnieuw toe en gaat het vanuit het zuiden regenen. Het wordt ongeveer 13 graden, met een matige tot harde zuidwestenwind.

Zaterdagavond trekt de wind opnieuw flink aan. Langs de kust kan windkracht 9 worden bereikt, wat officieel storm betekent. In kustgebieden zijn zware windstoten van 90 tot 105 kilometer per uur mogelijk. Doordat de wind uit het zuiden waait, lijken de zwaarste windstoten vooral boven zee te blijven.

Ook zondag onstuimig

Ook zondag blijft het stevig waaien. Vooral in de kustgebieden kan het stormachtig zijn. Tussendoor laat de zon zich zien, met name in het zuiden, maar verspreid over het land vallen ook buien. De temperatuur komt uit rond de 13 graden.

Begin volgende week blijft het wisselvallig. Dinsdag kan het tijdelijk opwarmen tot 17 graden. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk droger en rustiger, met meer ruimte voor de zon. Daarna dalen de temperaturen weer langzaam.