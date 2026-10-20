Is de eerste herfststorm nu echt op komst?

De herfst heeft zich tot nu toe van de rustige kant laten zien, maar daar lijkt de komende dagen verandering in te komen. Verschillende actieve depressies trekken naar het noordwesten van Europa en zelfs richting ons land. Ze zullen de atmosfeer flink opschudden. Het wordt nat en vooral de wind gaat op sommige dagen een belangrijke rol spelen, volgens meteoroloog Robert de Vries. Gaat het tot de eerste storm van het seizoen komen?

De weermodellen worden steeds onstuimiger. Voor later deze week en het komende weekend worden enkele actieve depressies berekend. Een eerste depressie zien we vrijdag in de buurt van ons land komen. Een tweede exemplaar lijkt zondag over de Noordzee te trekken, maar kan ons ook enige tijd flink wat wind opleveren.

De vraag is alleen hoe actief de depressie gaat worden en welke exacte koers het systeem gaat volgen. Juist die details bepalen hoeveel wind we krijgen en of het ook officieel tot storm gaat komen.

Officieel storm

In Nederland spreken we van een officiële storm wanneer op minstens één KNMI-meetstation boven land gedurende een volledig uurvak gemiddeld windkracht 9 wordt gemeten. Dat komt neer op een uurgemiddelde windsnelheid van 75 km/u of meer. Windstoten tellen dus niet mee.

De laatste keer dat het in ons land tot storm kwam, was op 24 oktober vorig jaar. Storm Benjamin trok over ons land en in de westelijke kustprovincies en op de Wadden was code oranje van kracht.

Austen

De depressie die voor aanstaande vrijdag wordt verwacht, heeft van de Britse weerdienst inmiddels de naam Austen gekregen. De storm kan vrijdag overdag flink huishouden, vooral in het zuiden van Engeland en in Wales. Daarna trekt de depressie richting ons land, maar voorlopig is het nog afwachten hoeveel wind er bij ons komt te staan. De meest recente berekeningen laten het vooral vrijdagavond flink waaien in Zeeland.

In de nacht naar zaterdag komen ook de andere kustgebieden aan bod, maar daar lijkt het windveld net wat minder zwaar te zijn. Ook zondag is een dag om in de gaten te houden, want ook dan kan het flink gaan waaien, met zware windstoten. Al met al staat er sowieso een nat en winderig weekend te wachten.

Lijst met stormnamen

De Ierse, Britse en Nederlandse weerdiensten werken samen op het gebied van stormnamen. Elk jaar wordt er een lijst met namen opgesteld. Austen is de eerste naam op de lijst. De storm is vernoemd naar de eerste directeur van de Ierse weerdienst, die in 1936 werd benoemd.

Nederland heeft voor dit stormseizoen zeven namen mogen inbrengen, waaronder Jade. Jade was een influencer die bekend werd doordat ze openhartig vertelde over haar leven met kanker. Als eerbetoon is er dit jaar een storm naar haar vernoemd.