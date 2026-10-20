Weer slaat om na zonnige dinsdag: regen en veel wind op komst

Na een frisse maar zonnige start van dinsdag slaat het weer de komende dagen om. De bewolking neemt toe en vanaf dinsdagavond valt er regen. Vooral vrijdag kan het flink onstuimig worden, met veel neerslag en kans op zware windstoten. Ook in het weekend blijft het volop herfst, meldt meteoroloog Robert de Vries.

Dinsdagochtend begint fris, met temperaturen rond de 5 graden in het oosten en noordoosten en 8 graden in het zuidwesten. Door de matige tot krachtige oostenwind, windkracht 4 tot 6, voelt het nog wat kouder aan. De zon schijnt volop, maar vanuit het zuiden trekt ook hoge bewolking het land binnen.

Dinsdagmiddag raakt het in het zuiden geleidelijk bewolkt, maar blijft het droog. In het midden en vooral het noorden van het land blijft de zon geregeld schijnen. Daar wordt het zo'n 11 tot 12 graden, in het zuiden loopt de temperatuur op naar 13 tot 14 graden. De oostenwind blijft stevig doorwaaien en bereikt langs de kust windkracht 6.

Regen trekt in de nacht over het land

Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag trekken veel wolken over het land en valt enige tijd regen. Later in de nacht wordt het vanuit het zuiden weer droger. In het noordoosten kan de temperatuur dalen tot 4 graden, in het zuiden blijft het met 10 graden een stuk zachter. De wind draait naar het zuiden tot zuidoosten.

Woensdagochtend trekt de laatste regen via Groningen het land uit. Vanuit het zuidwesten breekt de zon geleidelijk door. Ook woensdagmiddag laat de zon zich nog enige tijd zien, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking opnieuw toe en gaat het later regenen. Het wordt 13 tot 15 graden, met een matige tot krachtige zuidenwind, windkracht 3 tot 6.

Vrijdag kans op zware windstoten

Donderdag wisselen zonnige momenten en buien elkaar af. Vrijdag wordt het waarschijnlijk een stuk onstuimiger. Een actief lagedrukgebied trekt vermoedelijk over Nederland, al kan de precieze koers de komende dagen nog veranderen.

Er wordt in ieder geval flink wat regen verwacht. Later op vrijdag en in de nacht naar zaterdag neemt ook de wind fors toe, met kans op zware windstoten.

Ook het weekend verloopt herfstachtig. Er valt geregeld regen en mogelijk gaat het zondag opnieuw flink waaien.