Rijksmuseum ontdekt dat schilderij uit 1633 een originele Rembrandt is

Het Rijksmuseum heeft een nieuwe Rembrandt ontdekt. Het gaat om het schilderij 'Het visioen van Zacharias in de tempel', uit 1633. Twee jaar diepgaand onderzoek heeft aangetoond dat het echt door Rembrandt is geschilderd, meldt het museum maandag.

Het schilderij is altijd in privéhanden geweest. De huidige eigenaar kocht het in 1961. Het jaar ervoor was het beoordeeld en afgedaan als niet van Rembrandt. Sindsdien is het niet meer door experts onderzocht, tot de eigenaar twee jaar geleden contact opnam met het Rijksmuseum.

Nieuwe onderzoeksmethode

Met zeer geavanceerde technieken, die in de jaren zestig van de vorige eeuw nog niet beschikbaar waren, vergeleken onderzoekers Zacharias met ander werk van Rembrandt uit dezelfde periode. De verf, het paneel, de schilderstijl, de Bijbelse thematiek en de handtekening bleken helemaal overeen te komen met het andere werk uit zijn jonge jaren.

Het schilderij toont het Bijbelverhaal van hogepriester Zacharias. Rembrandt schildert het moment dat de hogepriester in de tempel bezoek krijgt van de aartsengel Gabriël. Die vertelt hem dat hij, ondanks de hoge leeftijd van hem en zijn vrouw, een zoon zal krijgen: Johannes de Doper.

'Dit hadden we nooit verwacht'

Museumdirecteur Taco Dibbits is blij met de ontdekking: "Het is geweldig dat mensen de jonge Rembrandt nu nog beter kunnen leren kennen. Dit is een heel ontroerend werk dat hij maakte nadat hij net van Leiden naar Amsterdam was verhuisd. Het is een prachtig voorbeeld van de unieke manier waarop Rembrandt verhalen verbeeldt." Hij is vooral onder de indruk van hoe Rembrandt het gewaad van Zacharias heeft geschilderd: "Het is ongelooflijk, het spat eraf!"

Ook curator Jonathan Bikker en hoofd restauratie Petria Noble zijn verguld. "Dit hadden we nooit verwacht. Het geeft hoop dat er in privéverzamelingen nog meer van dit soort schilderijen tevoorschijn komen", zegt Bikker.

Het visioen van Zacharias in de tempel is voor het laatst te zien geweest in 1898, bij de inauguratie van koningin Wilhelmina. De eigenaar geeft het nu langdurig in bruikleen aan het Rijksmuseum. Daar is het vanaf 4 maart te zien.