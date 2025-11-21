Terug

Van Gogh-schilderij levert ruim 62 miljoen dollar op bij veiling

Geld

Vandaag, 09:00

Tijdens een veiling van veilinghuis Sotheby's is een schilderij van Vincent van Gogh verkocht voor 62,7 miljoen dollar (ruim 54 miljoen euro). Het gaat om een werk uit 1887, met de titel Piles de romans parisiens et roses dans un verre.

Op het schilderij is een stapel boeken te zien die op een tafel ligt. Het kunstwerk zorgde voor een biedingsstrijd van zeven minuten tussen Sotheby's-specialist Simon Shaw en twee andere bieders in de zaal. Die twee werden na afloop geïdentificeerd als kunsthandelaar David Nahmad en kunstadviseur Patti Wong. Laatstgenoemde bracht uiteindelijk het hoogste bod uit.

De verkoopprijs lag maar liefst 35 procent hoger dan de eerder geschatte waarde.

Door ANP

