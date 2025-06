Fans van lelijke eendjes opgelet: hier haal je de deal van je leven

Fans van lelijke eendjes kunnen in Baarle-Hertog de deal van hun leven te pakken krijgen. Automonteur Frank Elsermans gaat, omdat hij met pensioen gaat, een deel van zijn 350-delige verzameling van de Citroën-auto's verkopen. Zaterdagochtend kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen in de garage van Elsermans. De veiling is op 9 juli.

Een paar weken geleden werden tienduizenden Citroen-auto's teruggeroepen vanwege een mogelijk levensgevaarlijke airbag. Veel bestuurders durven daarom nu niet meer in de auto te stappen, is te zien in bovenstaande video.

"Mijn vaders eerste baantje was bij een autofabriek", vertelt zoon Frederik Elsermans. "Daar had een collega een 2CV (de officiële naam van een lelijk eendje) en mijn vader was op slag verliefd."

40 jaar later heeft de gepensioneerde automonteur een verzameling van 350 auto's op zijn naam staan. Door zijn pensioen en op aanraden van zijn kinderen worden er op 9 juli 120 exemplaren hiervan geveild. "Je kunt natuurlijk niet in al die auto's rijden en een groot deel was alleen maar stof aan het verzamelen", vertelt Frederik. "Het werd daarom tijd om andere mensen blij te maken met de verzameling van mijn vader."

Veel van de auto's die geveild gaan worden staan al 30 jaar stil en worden daarom verkocht voor de onderdelen of als opknapklus. "2CV's kun je heel makkelijk opknappen. De auto's bestaan uit vrij simpele onderdelen waardoor ze makkelijk te verwisselen zijn en ze zo weer jaren mee kunnen."

Meer dan veertig biedingen

Het ene lelijke eendje is het andere niet en door de jaren heen zijn er talloze verschillende uitvoeringen van het Citroën-model gemaakt. Tussen de te veilen auto's staan een paar exclusieve en daardoor gewilde exemplaren. "Op sommige auto's hebben we al meer dan veertig biedingen op gekregen terwijl de veiling nog moet beginnen."