Nostalgie in Rhenen: Cees heeft maar liefst 300 oldtimer-brommers

Cees zijn passie voor brommers én een varkensstal zijn ondertussen uitgegroeid tot een heus Oldtimer-museum. Er staan bijna driehonderd voertuigen in de stal in Rhenen, netjes opgesteld met naambordjes erbij. Toch zijn de herinneringen mooier dan de bromfietsen zelf. Het is namelijk in de eerste plaats een uit de hand gelopen hobby.

Een auto had niemand vroeger, het was juist de brommer die het straatbeeld domineerde. En precies die ouderwetse Solexen en Puchjes staan keurig netjes uitgestald in het museum. Liefhebbers kunnen op afspraak de brommers komen bewonderen.

Idee voor museum

De eigenaar van het museum, de 72-jarige Cees Rijksen, kreeg de brommers onder andere in het bezit door een erfenis van een vriend. Rijksen had geen idee wat hij met de voertuigen aan moest, maar zo ontstond het idee voor een museum. In een oude, opgeknapte varkensschuur heeft Cees nu alle bijna 300 brommers staan. Het past er allemaal nét. Inclusief een paar tractoren.

Bekijk het allemaal in de video hierboven.