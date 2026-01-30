Levenswerk kunstenaar vernield: 'Zeeuwse Nachtwacht' kapotgesneden

Zestien jaar werk van kunstenaar Jo Dumon Tak is in één klap verloren gegaan. Zijn meterslange schilderijen, samen het Panorama Walcheren, zijn ernstig beschadigd nadat ze met een mes van hun houten frames zijn gesneden. Herstel lijkt vrijwel onmogelijk.

De doeken, die samen ook wel de 'Zeeuwse Nachtwacht' worden genoemd, lagen opgeslagen in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Toen Dumon Tak daar deze week kwam kijken, zag hij dat grote delen van de randen waren afgesneden. Juist die randen zijn nodig om de schilderijen strak op te spannen. "Ik ben nog niet helemaal afgekoeld", zegt de kunstenaar tegen Hart van Nederland.

