Kind vernielt kunstwerk van tientallen miljoenen euro's in Boijmans

Een kind heeft een peperduur schilderij van de kunstenaar Mark Rothko beschadigd in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Een dure grap, want het kunstwerk heeft een waarde van tientallen miljoenen.

Dit kunstwerk is naar de maan, maar Paul maakte een kunstwerk over Michael Jackson dat letterlijk naar de maan ging. Bekijk het in de bovenstaande video.

"Het werk van Rothko (Grey, orange on maroon, no. 8) heeft schade opgelopen: een aantal zichtbare krasjes in de ongeverniste verflaag", vertelt een woordvoerder van het museum aan het AD. "Het is ontstaan doordat een kind in een onbewaakt moment over de onderzijde van het werk heeft gestreken."

Het schilderij heeft een geschatte waarde van tussen de 40 en 50 miljoen euro. Het museum onderzoekt nu hoe het doek hersteld moet gaan worden. Normaal gesproken worden de kosten van vernieling verhaald op de verantwoordelijke bezoeker. De identiteit van het kind en de ouders is bekend.

De verwachting is dat het kunstwerk in de toekomst weer tentoongesteld kan worden.