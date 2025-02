Brabantse muurschildering verkozen tot mooiste ter wereld

Sinds vrijdag is het officieel. De mooiste muurschildering van de wereld is te bewonderen in Noord-Brabant. Het kunstwerk 'Echoes of Harmony' staat op het Muziekgebouw in Eindhoven en is uit meer dan honderd werken gekozen als winnaar van de Street Art Awards van Street Art Cities. Ze zijn niet de enige Nederlanders die het ver hebben geschopt op deze wedstrijd. De Tilburgse Paul Watty behaalde met zijn muurschildering 'De Bij' de zevende plek.

Het duo Studio Giftig, bestaande uit Kaspar van Leek en Niels van Swaemen, is verantwoordelijk voor het kunstwerk. "Het zijn een concertvioliste en een straatmuzikant met mondharmonica, die beiden muziek spelen en elkaar omhelzen", licht Kaspar toe. "Dit laat zien dat muziek van iedereen is en heeft dus een maatschappelijke betekenis."

Het prijswinnende werk is te zien in Eindhoven, maar ook in Landsmeer is straatkunst het gesprek van de dag. De artiest noemt zichzelf Niets Zwaan. Diens echte identiteit is tot op de dag van een groot mysterie:

2:18 Landsmeer in de ban van mysterieuze, gemaskerde kunstenaar

De heren van Studio Giftig reageerden na de aankondiging van de winst hun blijdschap op Instagram:

"We zijn zielsgelukkig! Deze wedstrijd viert de bijzonderste muurschilderingen, geselecteerd door een groep van de beste kunstkenners uit de wereldwijde Street Art community."

Dit is niet de eerste keer dat Studio Giftig er met de hoofdprijs vandoor gaat. In 2022 waren zij ook de wereldwijde winnaars met een muurschildering in Tilburg. Ook toen had dit een belangrijke boodschap. De muurschildering Trashure heeft klimaatverandering en recycling als thema.