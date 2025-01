Mooiste muurschildering van de wereld mogelijk in Nederland te bewonderen

De mooiste muurschildering ter wereld zou zomaar in Nederland te bewonderen kunnen zijn. Op de nominatielijst staan grootheden van over de hele wereld, maar ook de Tilburgse kunstenaar Paul Watty en het Eindhovense duo Studio Giftig, bestaande uit Niels van Swaemen en Kaspar van Leek. Hart van Nederland ging maandag langs bij deze kanshebbers om de werken te bekijken waar zij zo trots op zijn. Beiden staan voorlopig hoog in het klassement. Vrijdag wordt de winnaar bekendgemaakt.

"Van de in totaal honderd werken van over de hele wereld sta ik nu op de zesde plek. Best een goede kanshebber dus", vertelt kunstenaar Paul Watty. "Ik ben al eerder genomineerd met een muurschildering van een struisvogel, maar dat maakt deze nominatie niet minder bijzonder. Het is echt heel bizar om je eigen naam tussen al die grootheden te zien staan. De andere kunstenaars zijn echt internationale helden."

Maatschappelijke betekenis

Ook Kaspar van Leek van Studio Giftig is enorm enthousiast over de nominatie. "Bij de laatste tussenstand bleek dat wij voorlopig op de eerste plek staan! Dat was een enorme verrassing." De muurschildering die is genomineerd, staat op het Muziekgebouw in Eindhoven. "Het zijn een concertvioliste en een straatmuzikant met mondharmonica, die beiden muziek spelen en elkaar omhelzen. Dit laat zien dat muziek van iedereen is en heeft dus een maatschappelijke betekenis."

Hart van Nederland nam een kijkje bij beide artiesten, is te zien in bovenstaande video.