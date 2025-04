Dit is het miljoenenkunstwerk dat beschadigd werd door een kind in Rotterdam

Een kostbaar schilderij van Mark Rothko is in Museum Boijmans Van Beuningen flink beschadigd geraakt. Tijdens een 'onbewaakt moment' kraste een kind op het werk Grey, orange on maroon, no. 8, een schilderij met een waarde van 40 tot 50 miljoen euro. Een flinke rekening, maar wie die gaat betalen is nog niet duidelijk, meldt het AD. Dit is wat we weten over het kunstwerk.

Museum Boijmans bevestigt het incident, dat afgelopen voorjaar plaatsvond. "Het werk van Rothko heeft schade opgelopen: een aantal zichtbare krasjes in de ongeverniste verflaag", laat een woordvoerder aan de krant weten. "De schade is ontstaan doordat een kind in een onbewaakt moment over de onderzijde van het doek streek."

Het schilderij hing in het Depot Boijmans Van Beuningen als onderdeel van de tentoonstelling Lievelingen, waarin zeventig van de populairste werken uit de collectie te zien waren. Van Pieter Bruegel tot Salvador Dalí en dus ook Mark Rothko, bekend om zijn grote, abstracte schilderijen met intense kleurvlakken. Grey, orange on maroon, no. 8 werd in 1970 aangekocht en is een van de slechts twee Rothko’s in Nederland.

Herstellen

De beschadiging zit aan de rand van het doek, op het gespannen deel rond het frame. Op dit moment onderzoeken experts samen met het museum hoe de schade het best hersteld kan worden. De verwachting is dat het schilderij uiteindelijk weer tentoongesteld kan worden.

In 2021 stond het werk nog centraal in de tentoonstelling Rothko en ik in het Stedelijk Museum Schiedam. Bij die tentoonstelling bleven bezoekers 10 minuten in een ruimte met het kunstwerk. Sommige bezoekers waren volgens het AD tot tranen toe geroerd.

Volgens kunstverzamelaar Bert Kreuk heeft het schilderij een waarde van tientallen miljoenen, mede door de zeldzaamheid van Rothko’s werken met drie kleurvlakken, vertelt hij in meerdere media. De prijzen van moderne kunst zijn de laatste jaren bovendien sterk gestegen, aangewakkerd door verzamelaars uit Rusland, China en het Midden-Oosten, legt hij uit.

Wie moet betalen?

Wie opdraait voor de kosten van het herstel, is nog niet bekendgemaakt. In principe is bij musea de regel dat schade verhaald wordt op de veroorzaker of diens verzekering. De identiteit van het kind en diens ouders is bekend bij het museum.