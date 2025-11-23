Kerstboomweker nu al druk met verkoop: 1 op 5 zet boom vóór 5 december

Sinterklaas zette vorig weekend nog voet aan wal op Texel, maar dit weekend vliegen de kerstbomen alweer over de toonbank. Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders zet de kerstboom al voordat het heerlijk avondje is gekomen, zo blijkt uit het Hart van Nederland-panel. Kerstliefhebbers die vroeg willen pieken konden zaterdagochtend al terecht bij een kerstboomkweker in het Gelderse Wilp.

"Door corona kwamen mensen eerder, zodat ze het binnen gezellig konden maken. Mensen hebben dit vastgehouden. Ik begin daarom ieder jaar rond dit weekend. Al had ik deze ochtend niet verwacht dat ik al zoveel klanten zou hebben", legt de trotse kerstboomkweker Gert Hulscher lachend uit. "Maar mensen die later komen, hoeven niet bang te zijn dat er geen goede keuzes meer zijn. Ik heb er nog genoeg achteren op het veld staan."

Liefde op het eerste gezicht

"Hoe eerder hoe beter. Ik vind dat je er vroeg bij moet zijn. Het kan ook steeds eerder. Vroeger was het echt pas na Sinterklaas. Wij hebben zelf geen kinderen. Jij krijgt van de kerstboom ook echt een gezellig huis. Je hebt gelijk een goede vibe in huis", vertelt een koppel aan Hart van Nederland.

Bij een ander stel was het niet alleen bij elkaar liefde op het gezicht maar ook met hun nieuwe kerstboom van dit jaar: "Ik zag de boom als eerste staan. Die is groot genoeg voor mij. Het was liefde op het eerste gezicht. Deze stond aan de weg dus die viel goed op. We laten de boom in de garage acclimatiseren, zodat die kan wennen aan de temperatuur. Een week later gaan we hem opzetten."

Vroegste datum ooit

Een man laat aan Hart van Nederland weten dat het voor hem de meest vroege datum ooit is dat hij een kerstboom in huis haalt: "Ik denk dat mensen eerder het licht in huis laten. Dat is gezellig. En als je zo vroeg bent dan kan je de mooiste kiezen. Wij gaan hem versieren met veel ornamenten dus de boom moet wel een beetje groot zijn. Het moet namelijk wel passen. Ieder jaar stoppen wij er weer meer in."