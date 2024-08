Buitenzwembad blijft ook in najaar open door warme temperaturen

Het is nu nog volop zomerweer, maar ook september belooft een warme maand te worden. Een plons in het water is dan erg aangenaam, alleen besluiten buitenzwembaden in het najaar vaak hun deuren te sluiten. Maar niet bij openluchtzwembad Klarenbeek in Arnhem.

Omdat de temperaturen zo aangenaam blijven, heeft het zwembad besloten om langer open te blijven. Het zwembad was eind september altijd gesloten, maar dit jaar willen ze zelfs ook nog in oktober open gaan.

"Het is langer zomer en we hebben te maken met warmere dagen. Dus daarom kiezen we ervoor om langer open te gaan", zegt badmeester Yamina Maghnouje. Volgens beheerder van het zwembad, Moreno Morais, is zwembad Klarenbeek niet de enige die de deuren langer open houdt. "We zien een stijging van baden die in september open blijven", zegt hij.

En daar zijn de zwemmers maar wat blij mee, is te zien in bovenstaande video.