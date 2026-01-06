Aantal bioscoopbezoeken daalt in 2025, opmars filmhuizen zet door

Ruim 28 miljoen bezoekers hebben in 2025 een kaartje gekocht voor de Nederlandse bioscopen. Dat hebben de NVBF en NVPI Film dinsdag bekendgemaakt. Dat klinkt veel, maar het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat het aantal bioscoopbezoekers in Nederland daalt. Het jaar 2023 werd nog gestuwd door grote publieksfilms als Avatar 2, Barbie en Oppenheimer. De daling ten opzichte van 2024 bedraagt 3 procent.

Toch relativeert voorzitter Ron Sterk van de NVBF deze daling. "Door de coronajaren is het lastiger om grote conclusies te trekken over de lange trends", zegt hij. "Maar in het verleden is het vaker gebeurd dat de markt een of twee jaar iets terugviel door het ontbreken van heel grote klappers. Dat is geen reden om in de breedte geen vertrouwen te hebben in de markt. Dat bewijzen ook alle investeringen in nieuwe bioscoopzalen en voorzieningen van het afgelopen jaar."

Een van de films die dit jaar uit zal komen, is die over Michael Jackson. Superfan Marciano is dolenthousiast over de eerste beelden:

1:54 Superfan Marciano dolenthousiast over eerste beelden Michael Jackson-film

Opvallend is dat het aantal bezoekers voor de filmtheaters, die zich meer richten op titels buiten de grote blockbusters, blijft stijgen. In 2025 trokken de filmtheaters meer dan 3,9 miljoen bezoekers, 12 procent meer dan het jaar daarvoor. Volgens de NVBF doen de arthousebioscopen het goed dankzij "een sterke randprogrammering met nagesprekken, inleidingen en eenmalige vertoningen van bijvoorbeeld klassiekers".

Selectiever

Het aantal titels dat in de Nederlandse bioscopen te zien was, steeg in vergelijking met 2024. Er kwamen 542 titels uit, 19 meer dan vorig jaar. Volgens NVBF-voorzitter Sterk speelt de sector daarmee in op het meer gesegmenteerde publiek dat film op nieuwe en diverse manieren wil beleven.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

" Nederlanders bezoeken film selectiever dan voorheen", zegt hij. "Ze kiezen gericht welke film zij op het grote scherm willen beleven en hoe. Een filmbezoek is steeds vaker een complete avond uit." De best bezochte film van het jaar was A Minecraft Movie, die bijna 1 miljoen bezoekers trok

Nederlandse films

Het aantal kaartjes dat voor Nederlandse films werd verkocht, daalde in 2025 ook. In totaal werden ruim 3,9 miljoen kaartjes voor Nederlandse producties gekocht tegenover 5,1 miljoen bezoekers in 2024, een daling van 17 procent. Alleen in de tweede helft van het jaar deden Nederlandse titels het goed in de bioscopen, met oktober als beste maand. Toen kocht een op de drie bioscoopbezoekers een kaartje voor een film van eigen bodem. Titels die het in die maand goed deden, waren Voor de meisjes, Straf en een aantal sinterklaasfilms.