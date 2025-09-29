Pak de donuts er maar bij: eindelijk tweede Simpsons-film in aantocht

Fans van de animatieserie The Simpsons zitten vast al met samengeknepen keel... eh... billen te wachten op het vervolg op de film uit 2007. Ein-de-lijk is er goed nieuws, want maandag heeft 20th Century Studios op sociale media bekendgemaakt dat men werkt aan een vervolg op de 20 jaar oude prent. Een vervolg dat overigens wel pas in 2027 uit moet gaan komen. D'oh! Even geduld nog, dus...

De aankondiging van de nieuwe film, waarover verder weinig bekend is behalve een releasedatum, heeft begeleiding gekregen van een eenvoudige afbeelding. Op de plaat zien we de bekende gele arm van Homer een donut met daarop '2'-spikkels pakken. Daarboven staat de tekst Homer's coming back for seconds, een woordspeling die zich letterlijk doet vertalen naar Homer komt terug voor een tweede bord eten maar in deze context natuurlijk betekent dat er een tweede ('second') film komt.

Naast dat het dus goed nieuws is dat er een nieuwe film komt, is het andere goede nieuws dat je niet heel 2027 af hoeft te wachten op het vervolg. Op 23 juli van dat jaar moet 'ie in de bioscoop draaien. En dat is de Amerikaanse releasedatum. In Nederland krijgen we films vaak een tot drie dagen eerder al te zien.

Gaat al even mee

Uiteraard is deze film, net als de eerste, een spin-off van de gigantisch populaire animatieserie met de gele karakters. En het is ook nog eens een serie die al wel 'even' meegaat: al sinds 1989 zijn Homer, Marge, Lisa en Bart en Maggie te volgen in allerlei krankzinnige avonturen. En die avonturen zullen ook nog wel even doorgaan, want eerder dit jaar werd bekend dat The Simpsons wordt verlengd tot het 40e seizoen.

Door nieuwe technieken is het doodsimpel om zelf een cartoon of animatie(serie) te maken, maar zit daar wel een 'ziel' in? Als je het aan cartoonisten vraagt niet:

2:04 Striptekening met één druk op de knop? Zielloos, zeggen cartoonisten

Een hele prestatie, ook omdat het nog eens de langstlopende geanimeerde sitcom ter wereld is. Veel beroemdheden worden in de serie op de hak genomen, maar vaak werken de échte beroemdheden - in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij South Park - mee aan de persiflage. Ook wisten de Simpsons, een creatie van de Amerikaan Matt Groening, al tientallen Emmy's in de wacht te slepen.

Uiteraard zullen de animatoren ook deze keer weer hopen op een succesvolle release op het grote witte doek. De eerste film wist namelijk een prachtige 536 miljoen dollar op te halen. Daar kan Homer dan weer heel wat donuts van halen...