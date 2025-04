Striptekening met één druk op de knop? Zielloos, zeggen cartoonisten

Ineens was het daar: de mogelijkheid om via 's werelds bekendste AI, ChatGPT, een cartoonversie van jezelf te maken. En dan bijvoorbeeld helemaal in de stijl van de bekende Japanse animatiestudio Studio Ghibli. Het internet ontplofte afgelopen weekend omdat iedereen zo'n guitige tekening van zichzelf wilde laten genereren. En 'genereren' is hier het steekwoord, want met 'maken' heeft het echter maar weinig van doen, zeggen cartoonisten.

"Het ziet er gewoon te gemaakt uit", is de heldere conclusie van cartoonist en sneltekenaar John Körver uit Delfgauw. Hij maakt al 25 jaar lang onder de artiestennaam KURF geheel eigenhandig cartoons en ziet ook hoe AI zijn toekomst doet veranderen. Al blijft hij positief: "Hoe zit dit over 10 jaar? Ons werk gaat onder druk komen te staan. Maar ik heb nog het meeste vertrouwen in de mens. Die twists die wij hebben, dat magische. De mens heeft bijvoorbeeld heel goeie humor. Die gegenereerde humor van AI, dat werkt gewoon niet."

Goede regels mogelijk?

Pictoright, de landelijke auteursrechtenorganisatie voor visuele makers, bestudeert deze AI-problematiek al langer en staat makers bij die zulke druk ervaren. Ze adviseren vooral om vooraf goed in te dekken. "Want een AI train je met bestaande tekeningen", licht Hanneke Holthuis toe. Voor makers is het dus zaak om een tekst aan je (metadata van je) werk toe te voegen waarin staat dat het niet gebruikt mag worden voor of door AI. "Of zet dit in duidelijke bewoording op je site. En pas op met wat je daarop plaatst."

De stichting is niet tegen het gebruik van AI, maar wel voor goede regels: "Er zijn makers die hier heel mooie dingen mee doen. Maar er moet wel goede wetgeving komen rond AI. Want wat moet je anders als maker tegenover zulke grote bedrijven?"