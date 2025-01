Meer bioscoopbezoekers voor Nederlandse films: 'Een kans voor eigen bodem'

Hoewel het totale aantal bioscoopbezoekers in Nederland vorig jaar met 7 procent daalde ten opzichte van 2023, steeg het aantal bezoekers voor Nederlandse films juist met 20 procent. Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) dinsdag presenteerde. In totaal werden 29,3 miljoen bioscoopkaartjes verkocht.

Nederlandse films trokken ruim 5,1 miljoen bezoekers, een stijging van bijna 840.000 ten opzichte van het jaar daarvoor. Het is voor het eerst in negen jaar dat zoveel mensen naar een film van eigen bodem gingen.

"Het eerste halfjaar was echt een 'bumpy road', want in 2023 was er een grote staking in Amerika en daardoor werden veel Hollywoodfilms vertraagd. Dat had toch wel enorme effecten op het bioscoopbezoek in Nederland, want Amerikaanse films zijn gewoon een heel belangrijk onderdeel daarvan. Maar de Nederlandse films waren wel echt heel belangrijk om die 'bumpy road' positief af te vlakken", zegt NVBF-voorzitter Boris van der Ham.

Een van de Nederlandse films die vorig jaar volle zalen trok, is de Brabantse amateurfilm Burgemeestersmoord. Meer over die film zie je in de video bovenaan.

Populaire titels

De meest bezochte film van vorig jaar was de animatiefilm Inside Out 2, goed voor bijna 1,4 miljoen bezoekers. Ook Despicable Me 4 trok een miljoenenpubliek. Van Nederlandse bodem was Loverboy: Emoties Uit de best bezochte film met 377.000 bezoekers, gevolgd door Bon Bini: Bangkok Nights (322.000) en Verliefd op Bali (273.000).

Van der Ham benadrukt het belang van verdere investeringen in de Nederlandse filmsector en bioscoopbeleving. "Zelfs films met zware thema’s, zoals De Terugreis over dementie, doen het goed. Dat is een positief signaal", zegt hij. "We moeten blijven werken aan een sterke Nederlandse filmcultuur, zodat de sector minder afhankelijk wordt van de grillen uit Hollywood." "De groei in bezoekers voor Nederlandse films laat zien dat we kansen hebben op eigen bodem", voegt Van der Ham daaraan toe.

Hart van Nederland/ANP