Brabantse amateurfilm 'Burgemeestersmoord' trekt volle zalen

De film Burgemeestersmoord heeft in minder dan een maand al meer dan 10.000 bezoekers getrokken. In de Brabantse dorpen Someren en Asten, waar de film is opgenomen, waren de voorstellingen al snel uitverkocht en is er zelfs een wachtrij.

De 24-jarige Daan Blommers is net afgestudeerd aan de Filmacademie en had nooit durven dromen dat zijn film zo'n groot succes zou worden. “Dit is de eerste keer dat ik aan zo’n groot project werk. Ik heb wel regionale films gemaakt, maar zoiets groots als dit zeker niet. Je kan wel zeggen dat het een debuut is”, lacht hij. Aan de productie van Burgemeestersmoord werkten meer dan vierhonderd vrijwilligers mee, en opvallend genoeg hebben de hoofdrolspelers geen ervaring op het witte doek. Toch is de film uitgegroeid tot een enorm succes.

Debuut

Het oorlogsverhaal over de moord op twee verzetshelden, burgemeester Piet Smulders van Someren en burgemeester Willem Wijnen van Asten, weet het publiek te raken. Het succes heeft inmiddels ertoe geleid dat de film ook in andere steden te zien is, waaronder Helmond, Eindhoven, Den Bosch en Weert. Later deze maand volgen onder andere Breda, Waalwijk en Terneuzen. "Hopelijk slaat het hier ook goed aan en kunnen we de film landelijk laten zien in de bioscopen", aldus Daan Blommers.