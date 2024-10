De Meilandjes komen met bioscoopfilm: 'Om te gieren'

De familie Meiland krijgt na een reeks tv-series een eigen bioscoopfilm. Regisseur en producent Lucio Messercola werkt momenteel aan het script voor de nog titelloze film.

De Meilandjes zijn dit jaar ook weer met een kerstspecial op de buis, te zien in de video.

"Ik heb gisteren pas de eerste versie van het script gelezen en dat is om te gieren", zegt Martien Meiland zaterdag in De Telegraaf. "In de meest spannende scène komt er, letterlijk en figuurlijk, een lijk uit de kast vallen. Dat is nog eens wat anders dan een bouwval of achterstallig onderhoud. Ik hou me wel netjes aan het verhaal en improviseer niks, tenzij mij daar door de regisseur specifiek naar wordt gevraagd."

Meiland noemt een eigen bioscoopfilm "een beetje de kroon op ons werk". "Zo zien we dat echt. Bovendien geeft het ook weer een nieuwe impuls aan de Meilandjes, want we willen toch steeds weer iets nieuws omhanden hebben", zegt hij.

De opnames voor de film staan gepland voor komende zomer. De release is naar verwachting in het najaar van 2025 of voorjaar 2026.

ANP