Plaspauze tijdens de film? Deze bioscoopketen overweegt het

Lekker een avondje naar de bioscoop. Helemaal in de winter is dat een fijn voornemen. Je zit immers in een warme zaal te genieten van een film. Alleen jammer dat sommige vertoningen dusdanig lang duren, want na een tijdje begint de blaas toch vol te raken van die anderhalve liter frisdrank die je wijselijk dacht te kopen vlak voor aanvang. Een bekende keten, die al sinds 2000 geen pauze meer in de films heeft, komt nu terug op dat besluit omdat ze dat verlangen maar al te goed snappen.

Toegegeven: het zal niet bij iedere film gaan gebeuren en bovendien is er momenteel nog een testfase aan de gang. Maar dat experiment is wel van dusdanig succesvolle aard dat er een uitrol heeft plaatsgevonden naar meer filialen van Pathé, want dat is de keten waar het om draait.

Hoe lang de biopic over Michael Jackson gaat duren weten we nog niet, maar wat we wel weten is dat superfan Marciano niet kan wachten om hem te zien:

1:54 Superfan Marciano dolenthousiast over eerste beelden Michael Jackson-film

Maar waar?

In eerste instantie werd de test gehouden in een aantal theaters in Zwolle en Den Haag. Maar daar zijn sinds deze maand nog acht cinema's aan toegevoegd, waarmee het totaal op elf uitkomt. Volgens de in 1995 in ons land geïntroduceerde bioscoopketen zijn bezoekers goed te spreken over de 15 minuten durende onderbreking.

Dit zijn de locaties waar de test tot 25 februari 2026 zal lopen:

Den Haag, Ypenburg

Den Haag, Buitenhof

Rotterdam, Schouwburgplein

Zwolle

Amsterdam, Arena

Amsterdam-Noord

Leeuwarden

Arnhem

Amersfoort

Ede

Haarlem

Of er een korte stop in de film zit hangt af van de voorstelling en bezoekers zullen op het kaartje te zien krijgen of er een is, maar aangenomen kan worden dat bij films die een flinke afspeellengte hebben er een zullen krijgen.

"De resultaten van deze pilot helpen ons om te bepalen of en hoe we verdergaan met pauzes bij films", stelt een woordvoerder tegen het ANP. Uit marktonderzoek blijkt volgens het van oorsprong Franse bedrijf dat bezoekers "ongeveer gelijk verdeeld zijn in hun voorkeur voor wel of geen pauze". Bij langere films zou de behoefte aan een onderbreking echter toenemen.

Flinke zit

Films kunnen soms een flinke speeltijd hebben. Denk aan het bijna drie uur durende The Longest Day uit 1962, of het nog veel langere Gone with the Wind uit 1949 die nagenoeg de vier uur aantikt. Meer recent zijn er zeker ook voorbeelden te noemen, zoals Avengers: Endgame uit 2019 die net een minuutje langer dan drie uur duurt, of The Lord of the Rings: The Return of the King uit 2003, met een speelduur van drie uur en twintig minuten.

Een film die momenteel in de bioscopen draait en die een flinke speellengte heeft is Avatar: Fire and Ash, met 3 uur en 17 minuten schoon aan de haak. Dan kan een (plas)pauze natuurlijk een welkome afwisseling zijn.

Dat rolprenten (tegenwoordig) flink langer kunnen duren, weet Pathé ook. Hoewel ze dus al bijna 25 jaar geen pauze meer in hun films inplannen constateren ze nu dat "films de afgelopen jaren steeds langer zijn geworden, waardoor de behoefte aan een pauze bij met name lange titels toeneemt." Of er ook al plannen zijn om de pauzes landelijk in te voeren is nog niet bekend.