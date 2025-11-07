Superfan Marciano door het dolle heen na eerste beelden Michael Jackson-film

Leuk nieuws voor de fans van Michael Jackson! Na lange tijd heeft filmstudio Lionsgate donderdag de eerste beelden vrijgegeven van Michael, de aankomende biopic over het leven van de King of Pop. De film is meermaals uitgesteld, maar fans kunnen nu naar verwachting op 24 april 2026 hun idool eindelijk op het grote doek bewonderen. En daar is superfan en imitator Marciano maar wat blij mee. "Ik vind het waanzinnig."

De lancering van de film liet lang op zich wachten. Oorspronkelijk had de biopic al in 2023, en ook dit jaar, in de bioscoop moeten verschijnen. Maar nu is dan toch echt een première op 24 april 2026 aangekondigd. Jaafar Jackson, de 27-jarige neef van Michael, kruipt in de huid van zijn wereldberoemde oom.

Iconische momenten

In de trailer, die donderdag verscheen, zijn enkele iconische momenten uit de carrière van Michael Jackson te zien, zoals scènes uit de videoclips en enkele van zijn concerten. Superfan Marciano Martie, die zelf optreedt als Michael Jackson-imitator, kijkt zijn ogen uit. "Jaafar lijkt zó ontzettend op Michael, en ik vind dat ze zijn stem ook heel goed hebben nagebootst", zegt Marciano tegen Hart van Nederland. "Je voelt nu echt al de Michael Jackson-sfeer."

Marciano is ervan overtuigd dat de film een groot succes wordt. "Er zijn natuurlijk zat documentaires over hem uitgekomen, maar dat Michael Jackson-sfeertje mis je dan. Ik denk dat Jafaar dat perfect kan overbrengen."

Volgens de synopsis biedt de film "een intieme blik op het leven en de blijvende nalatenschap van een van de invloedrijkste, baanbrekende artiesten die de wereld ooit heeft gekend". Marciano kan in ieder geval niet wachten, en hoewel april nog ver weg is, is er voor hem goed nieuws. De volledige trailer verschijnt namelijk volgende week.