Bioscoopfilm zorgt al weken voor slagveld in zalen: streng beleid ingevoerd

Wat bedoeld is als een gezellig uitje naar de bioscoop, loopt bij A Minecraft Movie voor sommige bezoekers volledig uit de hand. In meerdere bioscopen in Nederland – en ook daarbuiten – ontstond chaos door uitbundig en soms ronduit ongepast gedrag tijdens de film. Op TikTok circuleren al wekenlang video’s waarin bezoekers popcorn door de zaal gooien, schreeuwen en zelfs met waterpistolen spuiten. Ook bioscoop Kok Experience in Lelystad werd recent geconfronteerd met extreme taferelen.

De bioscoop heeft inmiddels een streng beleid ingevoerd. Voor aanvang van de film krijgen bezoekers een duidelijke waarschuwing van medewerkers: wie zich misdraagt, moet direct de zaal verlaten. Toch blijkt dat niet altijd voldoende. “Vorig weekend hadden we het heftigste weekend tot nu toe bij deze film,” zegt Chris Kok, mede-eigenaar van de bioscoop. “Het begon onschuldig met popcorn, maar al snel werd het erger. Bezoekers namen waterpistolen mee en mensen liepen kletsnat de zaal uit.”

In de video bovenaan dit artikel is een van de video's te zien die circuleren op TikTok. Het gaat hier om een bioscoop in Ypenburg.

Bioscoop verbod

De film is gebaseerd op het razend populaire computerspel Minecraft, waarin een zeldzaam karakter – de ‘chicken jockey’ – slechts sporadisch opduikt. Zodra dit figuurtje op het scherm verschijnt, barst het feest in sommige zalen los. Op sociale media zijn video’s te vinden waarin het publiek massaal juicht en met snacks begint te gooien, wat al tot meerdere bioscoopverboden heeft geleid in ons land.

Volgens Gulian Nolthenius, directeur van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters, is het gedrag geen landelijk probleem, maar komt het op sommige plekken wél voor. “Hoewel de meeste vertoningen zonder problemen verlopen, merken we dat jongeren bij bepaalde screenings inspelen op een TikTok-trend. Dit zorgt soms voor onrust of rommel in de zaal,” zegt hij. “In enkele gevallen moet er worden ingegrepen en kan er zelfs een bioscoopverbod worden opgelegd.”

Extra controles

Bij films voor een jonger publiek is het vaker wat onrustiger in de zaal, aldus Nolthenius. “Daarom worden medewerkers getraind om snel op te kunnen treden, en worden er extra controles uitgevoerd voor en tijdens de film.”