Texelse boeren in de knel door droogte: proef met regenwater moet uitkomst bieden

De aanhoudende droogte zorgt voor grote problemen bij boeren op Texel. Gras verdroogt, gewassen groeien slecht en veehouders moeten hun wintervoorraad aanspreken of extra voer kopen. "Dit jaar is wel echt extreem", zegt melkveehouder Niels Rutten. "We hebben echt water nodig."

Boer Niels ziet de gevolgen dagelijks op zijn land. "Het gras is dood, alles is geel", vertelt hij tegen Hart van Nederland. Ook zijn mais wordt geel en de suikerbieten liggen volgens hem al weken slap. "De gewassen voelen ook knapperig aan. Dit is onderweg om heel duur hooi te worden."

Regen zou helpen, maar zelfs dan duurt het volgens de boer waarschijnlijk tot september voordat het gras er weer goed bijstaat.

Nauwelijks zoet water

Het grote probleem op Texel is dat er nauwelijks zoet oppervlaktewater beschikbaar is. Het eiland is voor landbouw grotendeels afhankelijk van regenwater. "Je weet dat dit heel veel geld gaat kosten", zegt Rutten. Hij koopt inmiddels voer bij collega's, omdat er op zijn eigen land onvoldoende groeit.

De mais van boer Niels groeit bijna niet door de droogte. Beeld: Hart van Nederland

Als boer houdt Niels natuurlijk wel rekening met mindere jaren. "Maar dit moet niet 3 jaar achter elkaar gebeuren", lacht hij als een boer met kiespijn.

Regenwater ondergronds opvangen

Wat mogelijk een uitkomst kan bieden voor boeren zoals Niels, is een experiment dat sinds enkele jaren op Texel wordt gehouden: het opvangen en ondergronds opslaan van regenwater. Volgens Hans Merton, die betrokken is bij het project, is de techniek niet goedkoop. "Het zou mooi zijn om de regen die valt in de natte maanden op te kunnen vangen en te kunnen gebruiken als het in de zomer droog is. De ondergrondse bassin is ook velen malen groter dan de bassins die we bovengronds kunnen bouwen."

Al enkele boeren op het eiland doen mee met het project. "Nu hebben we vijf boeren op het eiland die meedoen, we hopen dat aantal nog uit te kunnen breiden", vertelt Merton verder. "Deze droogte is het nieuwe normaal en daar moeten we ons in Nederland echt op voorbereiden."

Boer Niels doet zelf niet mee aan het project en weet niet of het voor hem een oplossing zou zijn. "Ik heb hier nu een tekort van zo'n 250 milliliter, als ik dat zou uit moeten rekenen over al mijn grond heb ik 2,5 miljoen liter water te weinig. Dat sla je niet zomaar even op."

Ook schapenhouders op het eiland merken de droogte. Schapenboer Martin Kikkert heeft zijn dieren van de buitendijk moeten halen vanwege een verbod op begrazing door de droogte. In de bovenstaande video vertelt hij hier meer over.