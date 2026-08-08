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Vissen dreigen kopje onder te gaan door droogte, sportvissers in actie

Dieren

Vandaag, 21:39

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Als een vis op het droge: het is inmiddels wekelijkheid. Door de aanhoudende droogte en lage waterstanden dreigen steeds meer vissen in Nederland te sterven. Daarom voert de SportvisUnie, samen met vele vrijwilligers en professionals, visreddingsacties uit waarbij vissen worden afgevist en overgezet naar veiliger water. Zondag reisde Mark Kouwenhoven met zijn mannen af naar het Overijsselse Wijhe.

"We gaan een reddingsactie doen in een uiterwaarde van de IJssel. Dit doen we met een groot sleepnet. We gaan hier proberen zo veel mogelijk vissen te redden.", vertelt Mark. "De IJsselstand is verschrikkelijk laag. De IJssel werkt als een soort drainage. Die trekt alles in de uiterwaarde met zich mee. Dus die plassen raken geïsoleerd. Als het lang genoeg doorgaat, vallen de plassen droog. Als we dan niet ingrijpen, gaan de vissen dood."

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Reddingsactie

Een groep vrijwilligers heeft het er zaterdag maar druk mee: "Ze trekken het net door de vijver heen. In het midden van de zak verzamelen de vissen zich. Daar kunnen we ze uithalen. Vervolgens kunnen we ze veilig op transport zetten en weer terugbrengen naar de IJssel."

Benieuwd naar de reddingsactie? Bekijk dan de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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