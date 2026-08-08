Zon draait overuren: lokaal 32 graden, daarna tropisch

We krijgen te maken met een zonnig weekend en nauwelijks bewolking. De bewolking die we zaterdag kunnen zien, is vooral wat sluierbewolking en daar heeft de zon totaal geen moeite mee, meldt meteoroloog Robert de Vries.

Na een frisse nacht wordt het zaterdagmiddag 24 graden in het noorden en maximaal 29 graden in het zuiden van Limburg. De wind wordt in de loop van zaterdag matig en noordelijk aan de kust. Boven het binnenland staat over het algemeen weinig wind. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is er wat bewolking, maar verder is het helder. De temperatuur kan in het binnenland weer zakken tot iets onder de 10 graden. De wind is zwak tot matig uit het oosten.

Zondag lokaal 32 graden

Zondag beginnen we met veel zon, maar in de middag trekken er wat meer wolkenvelden over het land. De temperatuur bereikt zo'n 26 tot 28 graden in het noorden. Elders wordt het 29 tot lokaal 32 graden, afhankelijk van de hoeveelheid zon. De wind wordt zuidwestelijk, maar blijft zwak tot matig.

Maandag trekt er een zwakke storing over het land met wolkenvelden. In het noorden zou daar een spatje regen uit kunnen vallen. Dinsdag is er weer veel zon en blijft het droog. Door de noordenwind ligt het kwik wel lager, maar gemiddeld 23 graden is heel normaal voor de tijd van het jaar.

Vanaf donderdag tropisch

Woensdag is er volop zon en dat is gunstig voor de zonsverduistering in de avond. Die kunnen we waarschijnlijk op veel plaatsen goed zien. Vanaf donderdag is het weer een aantal dagen tropisch in ons land en zal de zon blijven domineren.