Door de aanhoudende kou kan er vrijdag opnieuw worden geschaatst in Nederland. De afgelopen nachten heeft het flink gevroren, waardoor het ijs op meerdere plekken nu dik genoeg is. Van ondergelopen weilanden tot natuurijsbanen: schaatsliefhebbers trokken massaal het ijs op.

De schaatskoorts is weer losgebarsten. Hoewel het ijs op sommige plekken nog heel dun is, wagen veel mensen zich toch op de ijzers. In bovenstaande video zie je hoe er volop werd geschaatst in Lage Vuursche, Akmarijp en Deurne.

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