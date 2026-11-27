Het is momenteel extreem koud voor de tijd van het jaar. De temperaturen liggen flink onder het gemiddelde voor eind november, meldt meteoroloog Dennis Wilt. Vrijdag blijft het nog winters, maar in de loop van het weekend wordt het een stuk zachter.

Na een ijskoude nacht met lokaal vorst tot -8 graden begint vrijdag zonnig. De temperatuur komt in de middag maar net boven het vriespunt uit. Door een matige oostenwind voelt het nog wat frisser aan. Vrijdagavond klaart het op en koelt het weer snel af.

Zachter herfstweer

Het weekend begint nog koud en zonnig, maar in de loop van de zaterdag trekken steeds meer wolken het land binnen. Zondag neemt die bewolking verder toe en gaat het regenen. Plaatselijk kan er zelfs natte sneeuw vallen.

Daarna maakt de winterse kou plaats voor zachter herfstweer. Volgende week wordt het overdag een graad of 6 en in de nachten blijft de temperatuur boven nul.