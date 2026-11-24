Elke dag krijgen we veel prachtige weerfoto's binnen, maar slechts een aantal haalt de uitzending. Hieronder zie je meer van de foto's die we dinsdag hebben ontvangen.

De dinsdag begon fris en zonnig. Op sommige plekken was het wat mistig. Dat leverde mooie kiekjes op tijdens de zonsopgang.

Arjan Pat uit Hooghalen

Tony Kooij uit Lage Zwaluwe

Jolanda Pelkmans uit Tilburg

Tjeerd Langhout uit Schoonloo

Reina Visser uit Doesburg

Ilse Kootkar uit Den Helder

Ben Roozendaal uit Heemskerk

Petra Hakker uit Zilk

Heb je ook een mooie weerfoto gemaakt die je met ons wilt delen? Dan kan je deze mailen naar weer@hartvannederland.nl, en wie weet zie je jouw foto terug op tv of de website van Hart van Nederland.