Elke dag krijgen we veel prachtige weerfoto's binnen, maar slechts een aantal haalt de uitzending. Hieronder zie je meer van de foto's die we dinsdag hebben ontvangen.
De dinsdag begon fris en zonnig. Op sommige plekken was het wat mistig. Dat leverde mooie kiekjes op tijdens de zonsopgang.
Tony Kooij uit Lage Zwaluwe
Jolanda Pelkmans uit Tilburg
Tjeerd Langhout uit Schoonloo
Reina Visser uit Doesburg
Ilse Kootkar uit Den Helder
Ben Roozendaal uit Heemskerk
Heb je ook een mooie weerfoto gemaakt die je met ons wilt delen? Dan kan je deze mailen naar weer@hartvannederland.nl, en wie weet zie je jouw foto terug op tv of de website van Hart van Nederland.