Dinsdagochtend komt er regionaal mist en laaghangende bewolking voor. Verder geldt tot ongeveer 10.00 uur nog code geel in het noordoosten vanwege plaatselijke gladheid. Het blijft dan in het binnenland nog een tijdje licht vriezen.

Dinsdagmiddag loopt het kwik uiteindelijk op naar 2 tot 5 graden. In het noordoosten kan laaghangende bewolking of wat mist voorkomen. Verder is er volop ruimte voor de zon. Het wordt uiteindelijk maximaal 3 tot 5 graden, maar in mistgebieden ligt het kwik dichtbij het vriespunt. De wind is zwak tot matig uit een oost tot zuidoostelijke richting.

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen, maar over het noordoosten kan een gebied met mist en laaghangende bewolking voorkomen. Op grote schaal vriest het licht bij een aantrekkende oostenwind, want uiteindelijk staat er een matige tot vrij krachtige wind, en die maakt het wel kouder voor het gevoel.

Gevoelstemperatuur

Woensdagochtend is er flink wat zon, maar ook kans op wat mist of laaghangende bewolking in het noordoosten. Tijdens de eerste helft van de ochtend vriest het nog licht in het binnenland.

In de middag is er dan flink wat zon, maar ook wat hoge bewolking. De temperatuur blijft steken tussen de 2 en de 4 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. Daardoor is de gevoelstemperatuur rond of iets onder het vriespunt.

Donderdag en vrijdag is er nog steeds flink wat zon en is het koud najaarsweer. Overdag komt het kwik een paar graden boven 0, en tijdens de nacht en ochtend vriest het licht tot matig.

Grijze start december

In het weekend zal zaterdag geleidelijk de bewolking toenemen, maar het blijft nog droog. De dag begint met lichte vorst. Zondag wordt een kille dag bij slechts een graad of 4 met veel bewolking, en in de loop van de dag ook wat regen. De wind komt uit het zuiden en is matig tot vrij krachtig.

Volgende week stijgt de middagtemperatuur waarschijnlijk naar een graad of 8 en is de vorst verleden tijd. Daarbij komt er veel bewolking voor en kan er af en toe wat regen vallen. Al met al een grijze start van december.