Nu het de afgelopen nachten een paar graden heeft gevroren, is de schaatskoorts in Nederland weer losgebarsten. De eerste waaghalzen betraden zelfs al het ijs in de Friese Ryptsjerksterpolder. "Het is magisch, met dit winterweer en een zonnetje erbij."

Na wat aftasten waagden de schaatsliefhebbers zich toch op de ijzers. Het ijs is donderdagochtend 2,5 centimeter dik, dus schaatsen is niet zonder risico. "Het is pas 26 november. Het is echt uniek, dit heb ik bijna nog nooit meegemaakt. Het bloed bruist door mijn aderen, ik vind het heerlijk. Je hebt het gevoel dat je leeft!"

"We kunnen nu met een klein clubje mooi verkennen. Het is wel oppassen", legt een van de schaatsers uit. Ze verwacht morgen helemaal los te kunnen gaan. "Vannacht gaat het lekker vriezen. Morgen mogen er wel een paar Nederlanders komen, maar niet te veel", lacht ze.

Eerste schaatsplekken

De Ryptsjerksterpolder staat bekend als een van de plekken waar mensen als eerste het ijs op gaan wanneer het koud genoeg is. Het water is hier erg ondiep, waardoor het snel bevriest. Vrijdag gaan de schaatsers in ieder geval opnieuw het ijs op en ook zaterdag hopen ze nog te kunnen schaatsen. Zondag lijkt de schaatspret voorlopig weer voorbij.