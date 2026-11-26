Het koude herfstweer houdt de komende dagen nog even aan. Het voelt opnieuw winters aan, met temperaturen rond het vriespunt. Donderdag is er volop ruimte voor de zon. In de loop van het weekend neemt de bewolking toe en wordt het wat zachter, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Donderdagochtend begint het lokaal wat grijs, maar richting de middag breekt de zon op steeds meer plekken door. De temperaturen komen maar net boven het vriespunt uit. De oostenwind neemt wel wat in kracht af, waardoor het iets minder koud aanvoelt dan de afgelopen dagen.

In de loop van de avond zijn er brede opklaringen en koelt het nog verder af. In de nacht van donderdag op vrijdag kan de temperatuur dalen tot plaatselijk -8 graden in het binnenland.

Natte sneeuw

Vrijdag blijft het fris, maar in het weekend trekken steeds meer wolken het land binnen. Zondag gaat het regenen en is er plaatselijk kans op natte sneeuw. Daarna volgt de overgang naar wat zachter herfstweer. Volgende week blijven de temperaturen zowel overdag als 's nachts boven nul.