Het natuurijs is dik genoeg: de eerste marathon van dit seizoen kan donderdagavond worden verreden. De primeur gaat dit jaar opnieuw naar Winterswijk, meldt de KNSB. Donderdagochtend bleek het ijs dik genoeg, al was het nog wel even spannend.

De afgelopen dagen en nachten hebben vrijwilligers van de Winterswijkse IJsvereniging hard gewerkt om het ijs klaar te maken voor de eerste marathon. Om 9.00 uur kwam het verlossende woord. De Achterhoekse schaatsbaan heeft volgens de schaatsbond donderdag als enige de benodigde 3 centimeter ijs.

Donderdagavond om 19.00 uur rijden eerst de vrouwen. Een uur later gaan de mannen het ijs op. In januari 2024 en december 2025 werd de eerste marathon op natuurijs ook al in Winterswijk verreden. Vanwege de marathon blijft de baan donderdag gesloten voor publiek.