Een uur lang rondjes schaatsen, helemaal in je eentje, en dan ook nog een wereldrecord verbreken. Judith Krabbenborg (29) draaide er dinsdagochtend haar schaats niet voor om. De marathonschaatsster legde op de natuurijsbaan in Winterswijk maar liefst 34,878 kilometer af en verbrak daarmee het oude werelduurrecord bij de vrouwen met ruim 2,7 kilometer.

En dat terwijl het de afgelopen dagen amper heeft gevroren. De vrijwilligers van de Winterswijkse IJsvereniging moesten dan ook flink aan de bak om na slechts twee nachten vorst een geschikte ijsbaan klaar te krijgen.

Dat lukte, al waren de omstandigheden volgens ijsmeester Hendrik van Prooije niet ideaal. "Het ijs is wat dof, dat betekent dat het toch nog best zwaar zal worden."

Helemaal op eigen kracht

Ook ploegleider Bouke Gerritsma wist dat Judith een flinke uitdaging te wachten stond. Als marathonschaatsster is ze gewend om een uur lang te schaatsen, maar normaal gesproken doet ze dat in een peloton. "Dat geeft ook een spelelement. Soms kan je achter iemand duiken en even je rug strekken, maar dat zit er vandaag niet in."

Toch had Gerritsma er alle vertrouwen in. "Het is een uurrecord dus dat is altijd heel zwaar, maar we zouden er niet aan beginnen als we niet denken dat we het kunnen verbreken. We zijn allemaal topsporters in hart en nieren dus we gaan voor het hoogst haalbare en dat is vandaag het verbreken van het oude record."

Ontlading na afloop is groot

En dat lukte! Judith begon naar eigen zeggen rustig aan en kon daardoor in de tweede helft nog versnellen. "Ik heb hem wel rustig ingestoken en daardoor ging het tot de helft best wel soepel", vertelt ze na afloop aan Hart van Nederland. "Daar was ik heel blij mee. En daardoor kon ik op het einde nog wat versnellen."

De ontlading na afloop was dan ook groot. "Opluchting, blijdschap, ja, super", reageert de kersverse recordhoudster.