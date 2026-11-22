Vergeet Femke Kok en Jutta Leerdam, we hebben een nieuwe schaatskoningin in Nederland. De 19-jarige Angel Daleman liet de afgelopen jaren al zien over veel talent te beschikken in het langebaanschaatsen. Alleen bleef die echte doorbraak uit, met het missen van de Olympische Winterspelen in Italië als grootste tegenvaller.

Maar inmiddels kent de hele schaatswereld haar naam nadat ze vorige week in Beijing en dit weekend in het Japanse Ibihiro zowat alle wereldbekerwedstrijden wist te winnen. Haar familie in Nederland weet niet wat ze meemakt. "Het is ongelofelijk. Zo goed wat ze allemaal doet. We hadden de afgelopen tijd korte nachtjes door de wedstrijden, maar we hadden het ervoor over. We zetten graag de wekker voor Angel", vertelt moeder Bellina.

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Apetrots

Ook John de Lange, de opa van Angel, is apetrots. Hij leerde haar vroeger schaatsen. "Uiteraard ben ik erg trots op haar. Ze doet wat ze heeft beloofd. Ze laat het zien op het ijs", vertelt opa John. Hij kijkt dan ook optimistisch naar de toekomst. "Bij de junioren werd ze ook steeds beter toen ze een bepaald niveau haalde. Ik ga ervanuit dat ze dat nu ook kan gaat doen. Dat belooft nog wat!"

Bekijk in bovenstaande video wat de familie van Daleman nog meer te zeggen heeft over hun Angel.