Als het aan sportkoepel NOC*NSF ligt, komt er in 2030 een olympisch dorp op een steenworp afstand van ijsstadion Thialf. Het langebaanschaatsen tijdens de Olympische Winterspelen van 2030 zal plaatsvinden in Thialf en de sportkoepel ziet complex CunaBula als ideale locatie voor een olympisch dorp.

CunaBula ligt op loopafstand van Thialf en werd in 2024 ontwikkeld als woon- en verblijflocatie speciaal voor topsporters.

Alle benodigde faciliteiten

Naast de gunstige ligging speelt het feit dat CunaBula speciaal is ontwikkeld voor topsporters een grote rol. Het beschikt namelijk over woon-, sport- en herstelvoorzieningen die helemaal zijn gericht op topatleten. Daarom is het volgens Jerry Speel, wethouder van onder meer sport in Heerenveen, de perfecte locatie voor een olympisch dorp.

De gemeente begint binnenkort met verkennende gesprekken met de huidige bewoners van CunaBula om te kijken of zij ervoor openstaan hun woning tijdelijk beschikbaar te stellen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met eventuele tijdelijke huisvesting voor de huidige bewoners.

Schaatsonderdelen zullen in Thialf worden verreden

De Olympische Winterspelen van 2030 vinden plaats in de Franse Alpen, maar de schaatsonderdelen op de lange baan zullen worden gehouden in Thialf.

In het najaar van 2024 maakte het ijsstadion bekend dat je alleen nog met een helm op het ijs mag. Dit omdat er veel ongelukken gebeurden. In de onderstaande video vertelt Bauke van Hattem over de val die hem tekende voor de rest van zijn leven: