Thialf definitief het decor voor langebaanschaatsen tijdens Winterspelen 2030

De kogel is door de spreekwoordelijke kerk: Thialf in Heerenveen wordt de locatie voor het langebaanschaatsen tijdens de Olympische Winterspelen van 2030 in Frankrijk. Dat heeft het Franse organisatiecomité maandag bekendgemaakt in Lyon. Daarmee krijgt Nederland een bijzondere rol tijdens de Winterspelen.

De keuze voor Thialf werd bekendgemaakt door Edgar Grospiron, voorzitter van het Franse organisatiecomité voor de Olympische en Paralympische Winterspelen van 2030. Namens Nederland is Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van de Raad van Toezicht van NOC*NSF, aanwezig bij de bekendmaking in Lyon.

In het najaar van 2024 maakte het ijsstadion bekend dat je alleen nog met een helm op het ijs mag. Dit omdat er veel ongelukken gebeurden. In de bovenstaande video vertelt Bauke van Hattem over de val die hem tekende voor de rest van zijn leven.

Twee jaar samengewerkt

De aanwijzing van Thialf is het resultaat van een samenwerking die twee jaar geleden begon, nadat de Franse organisatie had gevraagd of de schaatsbaan als olympische accommodatie kon dienen.

Bij die samenwerking waren naast Thialf ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de gemeente Heerenveen, de provincie Fryslân, schaatsbond KNSB en NOC*NSF betrokken. De zes partijen geven later op de dag tijdens een gezamenlijke persconferentie in Thialf een toelichting op het besluit.