Massaal schaatsen in Thialf voor kinderen met hartafwijking

Een hartafwijking is de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Reden genoeg dus om meer onderzoek te doen naar hartafwijkingen. Dat is precies wat Stichting Hartekind wil doen met de opbrengst van een bijzonder evenement dat zaterdag plaatsvindt. Namelijk: 150(!) rondjes schaatsen op de ijsbaan van Thialf!

Ruim 450 deelnemers doen mee aan de Hartekind Skate, zoals het evenement heet. Naast het schaatsen van 150 rondjes kunnen de deelnemers ook zogenaamde schaatsclinics verwachten.

