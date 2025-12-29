Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Steeds meer ijshallen adviseren helm tijdens schaatsen

Ontspanning

Vandaag, 18:20

Link gekopieerd

De dooi is ingezet, dus schaatsen op natuurijs zit er voorlopig niet meer in. Maar een rondje op de schaatsbaan kan natuurlijk altijd. Let alleen wel op: dit jaar kwam de Sportraad met het advies om een helm op te zetten. De ene ijsbaan stelt het dragen van een helm verplicht, bij de andere blijft het nog bij een aanbeveling.

De meeste ijsbanen adviseren bezoekers via borden om een helm te dragen. "We willen niet betuttelen, het is ook een eigen verantwoordelijkheid van de mensen. Als je het dragen van een helm verplicht, moet je ook handhaven, met alle gevolgen van dien", vertelt Rob Kleefman, directeur van de ijsbaan in Haarlem, aan Hart van Nederland. "Wij adviseren mensen wel om veilig te schaatsen. We zien ook dat steeds meer mensen vanzelf een helm opdoen."

In Thialf moeten bezoekers sinds september vorig jaar al verplicht een helm dragen als ze de baan op willen. Daarmee liep de ijsbaan vooruit op het advies van de Sportraad, dat dit jaar naar buiten kwam.

Helmplicht

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) ziet het als een goede ontwikkeling dat ijsbanen recreatieve bezoekers steeds vaker adviseren of verplichten om een helm te dragen. De KNSB verplicht alle docenten en cursisten binnen de eigen opleidingen om een helm te dragen. De helm is ook al verplicht bij wedstrijden in het marathonschaatsen, shorttrack, inlineskaten en bij de teamonderdelen van het langebaanschaatsen.

Begin september kwam de Sportraad met het advies om een helm verplicht te stellen bij sporten met valrisico, zoals schaatsen, skiën, wielrennen en paardensport. Het dragen van een helm moet de kans op hersenletsel na een val of botsing verkleinen. Daarnaast pleitte de raad voor een verbod op koppen voor voetballers tot twaalf jaar.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Schaatsen in Thialf mag alleen nog maar met helm: 'Als je op je hoofd valt is het einde verhaal'
Schaatsen in Thialf mag alleen nog maar met helm: 'Als je op je hoofd valt is het einde verhaal'
Sportraad wil jonge sporters beschermen en pleit voor kopverbod en helmplicht
Sportraad wil jonge sporters beschermen en pleit voor kopverbod en helmplicht
Gaat het 'm lukken?! Jochem (25) probeert wereldrecord schaatsen te breken
Gaat het 'm lukken?! Jochem (25) probeert wereldrecord schaatsen te breken

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.