Steeds meer ijshallen adviseren helm tijdens schaatsen

De dooi is ingezet, dus schaatsen op natuurijs zit er voorlopig niet meer in. Maar een rondje op de schaatsbaan kan natuurlijk altijd. Let alleen wel op: dit jaar kwam de Sportraad met het advies om een helm op te zetten. De ene ijsbaan stelt het dragen van een helm verplicht, bij de andere blijft het nog bij een aanbeveling.

De meeste ijsbanen adviseren bezoekers via borden om een helm te dragen. "We willen niet betuttelen, het is ook een eigen verantwoordelijkheid van de mensen. Als je het dragen van een helm verplicht, moet je ook handhaven, met alle gevolgen van dien", vertelt Rob Kleefman, directeur van de ijsbaan in Haarlem, aan Hart van Nederland. "Wij adviseren mensen wel om veilig te schaatsen. We zien ook dat steeds meer mensen vanzelf een helm opdoen."

In Thialf moeten bezoekers sinds september vorig jaar al verplicht een helm dragen als ze de baan op willen. Daarmee liep de ijsbaan vooruit op het advies van de Sportraad, dat dit jaar naar buiten kwam.

Helmplicht

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) ziet het als een goede ontwikkeling dat ijsbanen recreatieve bezoekers steeds vaker adviseren of verplichten om een helm te dragen. De KNSB verplicht alle docenten en cursisten binnen de eigen opleidingen om een helm te dragen. De helm is ook al verplicht bij wedstrijden in het marathonschaatsen, shorttrack, inlineskaten en bij de teamonderdelen van het langebaanschaatsen.

Begin september kwam de Sportraad met het advies om een helm verplicht te stellen bij sporten met valrisico, zoals schaatsen, skiën, wielrennen en paardensport. Het dragen van een helm moet de kans op hersenletsel na een val of botsing verkleinen. Daarnaast pleitte de raad voor een verbod op koppen voor voetballers tot twaalf jaar.