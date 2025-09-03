Sportraad wil jonge sporters beschermen en pleit voor kopverbod en helmplicht

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) adviseert de sportsector en de overheid om (jonge) sporters beter te beschermen tegen hersenletsel. Dat verkleint de kans op een hersenschudding na een val of botsing, of het risico op chronisch hersenletsel. In het advies pleit de NLsportraad bijvoorbeeld voor een verbod op koppen in het voetbal voor kinderen tot 12 jaar. Ook wordt een helmplicht bij sporten met valrisico geadviseerd.

Het advies, met praktijkadviezen, komt na een rapport uit juni van de Gezondheidsraad. Daarin staat dat herhaalde klappen of stoten tegen het hoofd het risico op chronisch hersenletsel, zoals dementie, vergroten.

In het voetbal wordt al langer gewaarschuwd voor de risico's van vaak koppen:

2:06 Kopzorgen in voetbal, prominenten pleiten voor stoppen met koppen

Maatregelen

De raad wil een verbod voor kinderen tot 12 jaar op koppen in voetbal, stoten tegen het hoofd in vechtsporten en tackles in rugby, en dat tot 18 jaar sterk te ontraden. Volwassenen zouden herhaald hoofdcontact moeten verminderen.

Er moet bovendien een helmplicht komen bij sporten met valrisico, zoals paardensport, wielrennen, skiën en schaatsen. De sportraad bepleit ook de komst van een landelijk expertisecentrum. De adviezen gelden voor zowel de amateursport als de professionele sport.

De KNVB neemt de aanbevelingen serieus en onderzoekt hoe ze deze in beleid kan opnemen, laat de voetbalbond weten. "Daarover gaan we in gesprek met de Nederlandse Sportraad, NOC*NSF, UEFA, FIFA en buitenlandse voetbalbonden."