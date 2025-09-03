Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Sportraad wil jonge sporters beschermen en pleit voor kopverbod en helmplicht

Sportraad wil jonge sporters beschermen en pleit voor kopverbod en helmplicht

Sporters

Vandaag, 08:55

Link gekopieerd

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) adviseert de sportsector en de overheid om (jonge) sporters beter te beschermen tegen hersenletsel. Dat verkleint de kans op een hersenschudding na een val of botsing, of het risico op chronisch hersenletsel. In het advies pleit de NLsportraad bijvoorbeeld voor een verbod op koppen in het voetbal voor kinderen tot 12 jaar. Ook wordt een helmplicht bij sporten met valrisico geadviseerd.

Het advies, met praktijkadviezen, komt na een rapport uit juni van de Gezondheidsraad. Daarin staat dat herhaalde klappen of stoten tegen het hoofd het risico op chronisch hersenletsel, zoals dementie, vergroten.

In het voetbal wordt al langer gewaarschuwd voor de risico's van vaak koppen:

Kopzorgen in voetbal, prominenten pleiten voor stoppen met koppen
2:06

Kopzorgen in voetbal, prominenten pleiten voor stoppen met koppen

Maatregelen

De raad wil een verbod voor kinderen tot 12 jaar op koppen in voetbal, stoten tegen het hoofd in vechtsporten en tackles in rugby, en dat tot 18 jaar sterk te ontraden. Volwassenen zouden herhaald hoofdcontact moeten verminderen.

Er moet bovendien een helmplicht komen bij sporten met valrisico, zoals paardensport, wielrennen, skiën en schaatsen. De sportraad bepleit ook de komst van een landelijk expertisecentrum. De adviezen gelden voor zowel de amateursport als de professionele sport.

De KNVB neemt de aanbevelingen serieus en onderzoekt hoe ze deze in beleid kan opnemen, laat de voetbalbond weten. "Daarover gaan we in gesprek met de Nederlandse Sportraad, NOC*NSF, UEFA, FIFA en buitenlandse voetbalbonden."

Lees ook

Kopzorgen in voetbal, prominenten pleiten voor stoppen met koppen
Kopzorgen in voetbal, prominenten pleiten voor stoppen met koppen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.