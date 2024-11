Kopzorgen in voetbal, prominenten pleiten voor stoppen met koppen

We zouden bij het voetballen toch echt moeten stoppen met koppen, zo zeggen ex-prof Evgeny Levchenko en neurowetenschapper Magdalena Ietswaart. Binnen de sport wil nog niemand het horen, maar koppen kan tot hersenbeschadiging leiden.

Klappen of stoten tegen het hoofd. Valpartijen. In bepaalde sporten hoort een risico er nou eenmaal bij. Maar zulke dingen kunnen wel grote gevolgen hebben voor de gezondheid van je hersenen tijdens of zelfs ver na je sportleven. De Nederlandse sportraad brengt volgend jaar een advies uit over maatregelen om hersenletsel zoveel mogelijk te voorkomen. Ook voetbal wordt onder de loep genomen.

Het is een beetje een verboden thema binnen de voetbalsport, waar niemand het over wil hebben. Maar ex-prof Evgeny Levchenko doet het wel. Samen met neurowetenschapper Magdalena Ietswaart. Ze maken zich hard voor de discussie om te stoppen met koppen, zeker nu er steeds meer bewijs is voor hersenbeschadiging en zelfs ziektes en het veelvuldig koppen.

