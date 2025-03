Gaat het 'm lukken?! Jochem (25) probeert wereldrecord schaatsen te breken

In Groningen is vrijdagavond een bijzondere tocht begonnen op het ijs: de 25-jarige Jochem Kerssies probeert in 24 uur tijd een wereldrecord te breken. Op de baan van Kardinge wil de 25-jarige Groninger meer dan 655 kilometer schaatsen – het huidige record uit 1993. "Ik ben op zoek gegaan naar bizarre records", zegt Jochem tegen Hart van Nederland.

Jochem schaatst al zijn hele leven en reed eerder marathons en 10 kilometer-wedstrijden. Maar 24 uur achter elkaar, dat is andere koek. Gelukkig staat hij er niet alleen voor. Een team begeleidt hem nauwlettend en houdt zijn hartslag, ademhaling en rondetijden in de gaten. Iedere 20 minuten moet hij iets eten om op kracht te blijven.

Er schaatsen twee mensen met hem mee, zodat Jochem zoveel mogelijk uit de wind schaatst. En mocht hij op schema blijven, dan kan er af en toe zelfs een korte stop vanaf. Een ronde moet in 48 seconden gereden worden – nu doet hij dat zelfs in zo'n 38 seconden.

Het startschot kwam vrijdagavond om 19.00 uur van niemand minder dan Jan Roelof Kruithof, inmiddels 88 jaar oud. Hij zette in 1993 het wereldrecord neer en vindt het "machtig mooi" dat iemand het weer eens probeert. Al gaf hij met een knipoog toe dat hij stiekem ook hoopt dat het record blijft staan.

Goede doelen

De recordpoging is niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een actie voor het goede doel. Rondom de baan zijn allerlei activiteiten georganiseerd, met als doel geld op te halen voor Spieren voor Spieren en het Jeugdfonds Cultuur en Sport Groningen. Iedereen is welkom om te komen kijken of mee te doen.